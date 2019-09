WAC selbstbewusst vor erstem Gruppenspiel in Gladbach

Der Wolfsberger AC geht ambitioniert in sein erstes Fußball-Europa-League-Gruppenspiel am Donnerstagabend (21.00 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach und verspricht einen großen Kampf. "Wir wollen sehr mutig in dieses Spiel marschieren und uns viel zutrauen", kündigte WAC-Coach Gerhard Struber am Mittwochabend bei der Pressekonferenz an. "Wir trauen uns schon zu, Nadelstiche zu setzen."

SN/APA (dpa)/Marius Becker Gerhard Struber schon am Tag davor unter Adrenalin