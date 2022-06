Wales lässt Ukraine-Traum platzen und bucht WM-Ticket

Wales ist zum zweiten Mal in seiner Geschichte bei einer Fußball-WM vertreten. 64 Jahre nach der Premiere 1958 schafften es Gareth Bale und Co. zum Weltturnier im Winter in Katar. Der Österreich-Bezwinger rang am Sonntag im Play-off-Finale in Cardiff die Ukraine mit 1:0 (1:0) nieder. Ein Eigentor von Andrij Jarmolenko nach Bale-Freistoß brachte die Entscheidung (34.). Für die vom Krieg gebeutelten Ukrainer ist der Traum von der zweiten WM-Teilnahme nach 2006 ausgeträumt.

SN/APA/AFP/PAUL ELLIS Gareth Bale fährt mit Wales zur WM