Wales-Star Bale kommt topfit zur Fußball-WM

Der walisische Fußballstar Gareth Bale kommt nach eigenen Angaben mit 100-prozentiger Fitness zur Fußball-WM nach Katar. "Ich bin völlig fit und einsatzbereit. Wenn ich drei 90er (Minuten, Anm.) spielen muss, werde ich drei 90er spielen", sagte der 33-jährige Kapitän, der viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte, am Montag auf einer Pressekonferenz. Wales startet am kommenden Montag in Gruppe B mit der Partie gegen die USA ins Turnier. Weitere Gegner sind der Iran und England.

SN/APA/AFP/JOHN THYS Der Kapitän ist einsatzbereit