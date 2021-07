Warum Barça ohne Superstar Messi nach Salzburg kommt

Dem Testspiel zwischen Red Bull Salzburg und Barcelona kommende Woche wird der Glanz von Lionel Messi fehlen. Der sechsfache Weltfußballer ist immer noch vereinslos und weilt auf Urlaub.

Spanische Woche für Österreichs Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg: Auf Atlético Madrid folgt am kommenden Mittwoch gegen den FC Barcelona ein weiteres schillerndes Testspiel in der Bullen-Arena. Das Stadion wird mit 30.000 Zuschauern ausverkauft sein. Barça ist eben ein Publikumsmagnet, vor allem wegen Superstar Lionel Messi. Aber genau der fehlt in Salzburg.

Aktuell befindet sich Messi im Urlaub, seine Saison endete erst vor zweieinhalb Wochen im Finale der Copa América - mit dem Titelgewinn, seinem ersten im Trikot der ...