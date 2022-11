Warum die WM in Katar wirklich im Winter gespielt wird

Fußball-Europa war sich einig: Die WM 2022 sollte nicht im Winter stattfinden. Der Österreicher Georg Pangl erklärt, warum plötzlich alle Entscheidungsträger ihre Meinung änderten.

Dass die Fußball-WM 2022 zur Adventzeit gespielt wird, ärgert die Fans neben den Ungereimtheiten um die Vergabe des Turniers an den Wüstenstaat am meisten. Dabei wäre eine Vorverlegung um einen Monat auf den Mai dank der klimatisierten Stadien möglich gewesen. Das hätte den Fußballkalender längst nicht so durcheinandergewirbelt.

Der frühere österreichische Fußball-Spitzenfunktionär Georg Pangl hat hautnah miterlebt, wie die Winter-WM 2015, gut vier Jahre nach der Vergabe, durchgedrückt worden ist. "Und das, obwohl ganz Fußball-Europa einig war, dass wir im Frühjahr 2022 spielen wollen", ärgert sich der Burgenländer bis heute. Er vertrat damals als Generalsekretär der "European Leagues" die Interessen der Profifußball-Ligen Europas.

Im Sporttalk der "Salzburger Nachrichten" schildert Pangl, auf welch bizarre Weise es zur Entscheidung kam: "Im November 2014 ging es im FIFA-Hauptquartier in Zürich beim Treffen von Liga-, Club- und Kontinentalverbandsfunktionären um den internationalen Spielkalender. Der damalige Präsident Sepp Blatter sagte gleich in seiner Begrüßung: ,Liebe Freunde, heute geht es darum, den bestmöglichen Zeitraum für die WM 2022 im Winter zu finden. Redet nicht über den Sommer. Da ist es zu heiß, da kann man nicht spielen.' Da ist mir die Kinnlade runtergefallen, denn das war eine Einflussnahme auf die Sitzung, die neutral beginnen hätte sollen."

Noch schräger sei aber gewesen, was im Februar 2015 bei einem Treffen der Task Force in Doha passierte: "Jérôme Valcke, damals FIFA-Generalsekretär, eröffnete uns: ,Es gibt einen Beschluss des Exekutivkomitees, dass wir definitiv im Winter spielen.' Ich war entsetzt, denn davon wusste niemand etwas. Tatsächlich war das ein Bluff von ihm. Leider hat keiner der Beteiligten auch nur mit der Wimper gezuckt."

Ein Licht ging Georg Pangl kurze Zeit später auf: Die FIFA verdreifachte die Entschädigungszahlungen für die Clubs, die WM-Spieler stellen, auf einen Schlag auf 209 Millionen US-Dollar. "Termin gegen Kohle. Für die großen Vereine, die viele Spieler bei der WM haben, ist das ein schlaues Geschäft", erklärt Pangl. Die Krot schlucken mussten die finanzschwächeren Vereine und kleinen Ligen, die nun zusehen müssen, wie sie die unfreiwillige Spielpause auch finanziell überbrücken. Tatsächlich beschlossen wurde der WM-Terminwechsel übrigens am 19. März 2015.

Pangl hat den Kampf gegen die zunehmende Ungleichheit im Clubfußball fünf Jahre lang bei den "European Leagues" geführt, ehe er 2019 als Generalsekretär ausschied. Zuvor war er zehn Jahre lang Geschäftsführer der österreichischen Bundesliga und ÖFB-Funktionär gewesen. "Die finanzielle Schere killt den Fußball", warnt er angesichts der Entwicklung, die die reichen Clubs immer noch reicher macht. Der Burgenländer, der sich mittlerweile als Berater für Zukunftsthemen im Fußball selbstständig gemacht hat, verarbeitete seine Erlebnisse in einer anekdotenreichen Biografie, die aber auch zum Nachdenken über den Fußball anregt. Der Titel: "Mein Theater der Träume", erschienen im Egoth-Verlag.