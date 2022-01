Warum Jesse Marsch bei RB Leipzig scheiterte

Jesse Marsch war nicht nur einer der erfolgreichsten Trainer in der Geschichte von Red Bull Salzburg, sondern auch einer der empathischsten. Zwei Bundesliga-Meistertitel, zwei ÖFB-Cupsiege, Salzburgs erstmalige Teilnahme an der Champions-League-Gruppenphase sowie zwei Auszeichnungen zum "Trainer des Jahres" zeugen eindrucksvoll davon. Auch die SN haben Marsch in zahlreichen persönlichen Interviews so kennengelernt, dass er stets nach einem harmonischen Miteinander, einem positiv aufgeladenen Umfeld strebt. In Leipzig fehlte ihm das - aus mehrerlei Gründen, wie er nun gegenüber dem US-Sportportal "The ...