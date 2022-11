Warum Katar eine WM wie keine andere wird

Bei dem in einer Woche beginnenden Turnier in der Wüste ist vieles anders als bei bisherigen Weltmeisterschaften.

Nur noch eine Woche dauert es bis zum Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Am nächsten Sonntag empfängt der Gastgeber im Eröffnungsspiel Ecuador. Diese Punkte machen diese WM zu einer außergewöhnlichen:



1. Der Winter-Termin. Die Spieler sind nicht wie sonst bei einem großen Turnier nach einer langen Saison platt, sondern stehen voll im Saft. Das könnte zu einem hohen Niveau beitragen. Aber: Die übliche Vorbereitung fällt nahezu komplett flach, Testspiele werden in die Woche vor der Eröffnung gequetscht. Deutschlands Teamchef Hansi Flick warnte: "Es ist schon so, dass man die Gesamtbelastung der Spieler im Auge haben muss. Es kann auf keinen Fall mehr werden." Während die deutsche Bundesliga nach dem Turnier noch einen Monat Pause einlegt, müssen die Profis in der englischen Premier League schon am "Boxing Day" (26. Dezember), nur acht Tage nach dem Finale, wieder spielen.



2. Künstliche Kühlung. Wegen der großen Hitze im WM-Land im Sommer ist es zur Terminverlegung gekommen. Obwohl für November/Dezember mit durchschnittlichen Höchsttemperaturen von nur 23 bis 27 Grad gerechnet wird, sollen die Stadien auf 22 Grad gekühlt werden. Große Unterschiede zwischen drinnen und draußen wird es also nicht geben. Umso fragwürdiger ist der enorme Energieverbrauch für die "Kühlschrank-Arenen".



3. Die Fans. Noch nie gab es so kurze Wege für Schlachtenbummler: Sämtliche Stadien liegen in einem Radius von nur 65 Kilometern und sind durch ein hochmodernes Bahn- und Busnetz miteinander verbunden. Allerdings hat Katar einige bürokratische Hürden aufgestellt. So dürfen Ausländer nur mit dem Nachweis eines Matchtickets, einer Hotelbuchung sowie einer digitalen Fan-ID einreisen. Wie bei einem Großevent üblich liegt das Preisniveau bei Flügen und Hotels deutlich höher als sonst. Das gilt auch für die eilig bereitgestellten "Fandörfer" im Hütten- und Campingstil sowie für Kabinen auf Kreuzfahrtschiffen im Hafen von Doha. Daher weichen viele Fans ins benachbarte Dubai aus, wo es ausreichend Hotelbetten gibt, und fliegen zu den Spielen ein.



4. Fehlende Topstars. Etliche Weltklassekicker werden vermisst. Nicht qualifiziert haben sich etwa Erling Haaland (Norwegen) und Mo Salah (Ägypten) sowie mit Italien der regierende Europameister. Deutschlands Marco Reus verpasst bereits zum vierten Mal ein Großereignis, auch sein Clubkollege Mats Hummels wurde nicht nominiert. Ebenfalls angeschlagen abgemeldet haben sich die französischen 2018er-Weltmeister Paul Pogba und N'Golo Kanté, die Sturmhoffnungen Timo Werner (Deutschland) und Diogo Jota (Portugal), Champions-League-Gewinner Reece James (England) und Niederlande-Routinier Georginio Wijnaldum. Mitfavorit Brasilien kann es sich leisten, Liverpool-Topstar Roberto Firmino und den Ex-Bayern Philippe Coutinho daheimzulassen. Senegal hofft indes, dass Sadio Mané nach seiner Verletzung fit wird. Der Bayern-Star steht jedenfalls im WM-Aufgebot seines Landes.



5. Gesellschaftliche Themen. Noch nie gab es so viel Kritik an einem WM-Veranstalterland. NGOs nützen das Großereignis, um auf Missachtung von Menschenrechten, die Diskriminierung von Frauen und Homosexuellen oder die Situation der Bauarbeiter hinzuweisen. Englands Nationaltrainer Gareth Southgate stellte es seinen Spielern frei, sich zu politischen Themen zu äußern. Liverpool-Coach Jürgen Klopp hingegen reagierte jüngst auf eine Anfrage hin gereizt: "Wenn Sie jemanden kritisieren wollen, dann kritisieren Sie die Leute, die die Entscheidung (für Katar als Schauplatz, Anm.) getroffen haben. Nicht den Sport, nicht den Wettbewerb und sicher nicht die Spieler."