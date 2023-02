Warum Red Bull Salzburg in der Bullen-Arena vorlegen muss

Auf internationaler Ebene ist Red Bull Salzburg schon oft über sich hinaus gewachsen. Wollen die Bullen auch gegen AS Rom bestehen, dann wird es auch am Donnerstag nötig sein, in der Red-Bull-Arena ein gutes Ergebnis zu erzielen. Denn auswärts klappte es zuletzt nicht nach Wunsch.

Will Red Bull Salzburg gegen AS Rom das Achtelfinale der Europa League erreichen, dann wird es wahrscheinlich nötig sein, dass die Truppe von Trainer Matthias Jaissle das Spiel in der Red-Bull-Arena am Donnerstag gewinnt. Denn auswärts warten die Salzburger in der internationalen K.-o.-Phase schon lange auf einen vollen Erfolg. Zuletzt gelang es unter Trainer Marco Rose in der Saison 2017/18, auswärts zu gewinnen. Im Achtelfinale hatten die Bullen in Dortmund mit 2:1 gesiegt. Danach setzte es in der Fremde nur mehr Niederlagen. 2:4 gegen Lazio Rom, 0:2 gegen Olympique Marseille, 1:2 gegen Club Brügge, 0:3 gegen den SSC Napoli, 1:4 gegen Eintracht Frankfurt und 1:2 gegen Villarreal jeweils in der Europa League. In der vergangenen Saison scheiterten die Bullen im Achtelfinale der Champions League nach einem 1:7 im Rückspiel bei Bayern München.

Aber alle diese Ergebnisse haben nur statistischen Wert. Daran wird keiner der Bullen-Profis am Donnerstag denken. Vielmehr werden die Salzburger an ihre Chance, die Sensation zu schaffen, glauben. Auch weil die Truppe von Startrainer José Mourinho zuletzt alles andere als überzeugend agierte. Von den vergangenen vier Spielen konnten die Römer nur eine Partie gewinnen. Und im Gegensatz zu den internationalen Auswärtsspielen in der K.-o.-Phase haben die Bullen in der Red-Bull-Arena in der Vergangenheit auch gegen internationale Spitzenclubs Topleistungen gezeigt. So betonte auch Sportdirektor Christoph Freund: "Vor einem vollen Haus haben wir immer überzeugend agiert."