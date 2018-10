Warum Red Bull Salzburg in dieser Saison kaum auszurechnen ist

15 verschiedene Torschützen und wechselnde Grundordnungen: Österreichs Fußballdominator Red Bull Salzburg stellt seine Gegner in jedem Spiel vor neue, nicht vorhersehbare Aufgaben.

Mit dem 3:2-Auswärtssieg im "Dosenduell" gegen RB Leipzig ist Red Bull Salzburg vor zwei Wochen ein perfekter Start in die Gruppenphase der Fußball-Europa-League gelungen. Nicht nur, dass sich die Salzburger Bullen gleich zum Auftakt an die Tabellenspitze der Gruppe B setzen konnten, der Erfolg beim vermeintlich großen Bruder geht wohl auch als einer der prestigeträchtigsten in die Salzburger Clubgeschichte ein.