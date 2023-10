Warum Sarah Zadrazil trotz Rekordkulisse unzufrieden war

19.000 sahen die FC-Bayern-Frauen in der Allianz Arena gegen Eintracht Frankfurt.

Gänsehaut-Gefühl für Salzburgs Vorzeigefußballerin Sarah Zadrazil und ihre Kolleginnen vom FC Bayern München: Am Samstag durften die regierenden Meisterinnen erstmals in einem Bundesligamatch in der Allianz Arena auftreten. 19.000 Fans sahen im Spiel gegen Eintracht Frankfurt ein 0:0. Zadrazil zeigte sich dennoch beeindruckt: "Es ist etwas ganz Besonderes für uns, in der Allianz Arena spielen zu dürfen. Natürlich hätten wir gerne die drei Punkte hier behalten. Das 0:0 ist am Ende gerechtfertigt, wir sind damit aber nicht zufrieden." Die Bayern-Frauen sind zwar noch ungeschlagen, haben aber in den bisherigen vier Spielen schon zwei Mal Punkte abgegeben.

In der Champions League haben die Bayern-Frauen bereits mehrfach in der Allianz Arena gespielt. Am Samstag gastierte in der Bundesliga auch Werder Bremen im Stadion der Männer und durfte sich über einen Zuschauer-Clubrekord freuen. Beim 3:0 (1:0) über den 1. FC Köln kamen 21.508 Zuschauer ins Weserstadion. Den Zuschauerrekord in der Frauen-Bundesliga hält die Partie zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt aus der vorigen Saison, die 38.365 Fans ins Stadion lockte.