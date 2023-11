Warum Sarah Zadrazil an die Sensation gegen Frankreichs Superstars glaubt

Volles Haus in Rennes und geballte Weltklasse als Gegnerinnen: Österreichs Fußballerinnen wollen im Nations-League-Schlager bei Frankreich am Freitag dennoch nicht in Ehrfurcht erstarren.

Im September haben die Österreicherinnen vor 10.000 Fans in Wien Frankreichs Team mehr als nur fordern können. Ein unglückliches Gegentor brachte damals eine 0:1-Niederlage gegen die Nummer fünf der FIFA-Weltrangliste. "Da hat unser Pressing gut funktioniert und wir haben gesehen, dass wir unsere Chancen bekommen haben", sagt Sarah Zadrazil im Hinblick auf das Rückspiel am Freitag (21.10 Uhr, live in der ORF-TVthek). Dort und am Dienstag in St. Pölten gegen Norwegen sollte Platz zwei in der Gruppe und damit der Klassenerhalt in der Liga A fixiert werden. Bei einer Sensation gegen Frankreich winkt freilich sogar die Chance auf ein Olympiaticket.

Die Mittelfeldspielerin aus Salzburg nimmt in ihr 114. Länderspiel auch das Selbstvertrauen aus der Champions League mit. Da hat sie erst vorige Woche mit Bayern München bei Paris Saint-Germain mit 1:0 gewonnen. Mit einigen Akteurinnen gibt es ein Wiedersehen, Zadrazil hat festgestellt: "Sie haben enorme individuelle Qualität. Wir müssen übers Kollektiv kommen, dann können wir es ihnen schwer machen."

Zweitgrößte Kulisse für ÖFB

Die große Kulisse in Rennes, wo das Stadion mit 26.000 Zuschauern ausverkauft sein wird, soll mehr Ansporn als Einschüchterung darstellen. Teamchefin Irene Fuhrmann war schon im Abschlusstraining am Donnerstag begeistert: "Ein richtig cooles Stadion, das fühlt sich richtig geil an, vor so großer Kulisse zu spielen." Nach dem EURO-Eröffnungsmatch gegen England 2022 mit knapp 70.000 Besuchern im Old Trafford in Manchester wird es die zweitgrößte Zuschauerschaft bei einem ÖFB-Länderspiel der Frauen sein.

Auch für Fuhrmann ist klar: "Jede muss bei uns an ihr Limit gehen, und wir brauchen einen besonderen Tag. Aber wir haben es in Wien schon sehr ordentlich gemacht. Es war erfreulich zu sehen, wie stabil unsere jungen Spielerinnen auf diesem Niveau agieren können." Ein Minuspunkt der Matches gegen Frankreich, in Norwegen (1:1) und daheim gegen Portugal (2:1) waren die schwachen ersten Halbzeiten. "Sofort online sein", lautet daher die Vorgabe von Fuhrmann gegen Frankreich.

Olympia ist noch möglich

Die vier Gruppensieger spielen im Nations-League-Finale im Frühjahr auch um ein Olympiaticket. Auch Frankreich wäre dann dabei, obwohl es als Veranstalterland seinen Startplatz fix hat. Das ÖFB-Team könnte mit einem Sieg in Rennes den vermeintlich sicheren Gruppensieg der Französinnen verhindern. Die kleine Chance auf Paris 2024 beflügelt: "Es in der eigenen Hand zu haben, dass wir das schaffen können, treibt uns an", sagt Sarah Zadrazil. "An einem guten Tag ist sehr viel möglich. Olympia ist ein Traum."

Die Salzburger Achse Zadrazil - Laura Feiersinger wird in den beiden Spielen eine wichtige Rolle spielen. Dass die beiden in der Champions League Gegnerinnen sind, ist beim Nationalteam kein Thema bei den Zimmerkolleginnen. Das erste Spiel zwischen den Bayern und Feiersinges AS Roma endete mit einem 2:2. "Es ist etwas Besonderes, wenn wir gegeneinander spielen. Da will jede gewinnen. Ich freue mich schon auf das Rückspiel in Rom."

Nations League, Gruppe A2

Bislang spielten:

Frankreich - Portugal 2:0

Norwegen - Österreich 1:1

Österreich - Frankreich 0:1

Portugal - Norwegen 3:2

Norwegen - Frankreich 1:2

Österreich - Portugal 2:1

Frankreich - Norwegen 0:0

Portugal - Österreich 1:2



Noch zu spielen:

Norwegen - Portugal (1.12.)

Frankreich - Österreich (1.12.)

Österreich - Norwegen (5. 12.)

Portugal -Frankreich (5.12.)