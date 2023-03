"Was erlauben Struuuunz?" Wutrede von Giovanni Trapattoni als Trainer des FC Bayern: 3:08 Minuten für die Ewigkeit

Der legendäre Monolog des Italieners bei der Pressekonferenz in München jährt sich zum 25. Mal. Einige seiner Spieler hatten Kritik am Spielstil geäußert. Seine Reaktion darauf, als er Mario Basler, Mehmet Scholl und Thomas Strunz öffentlich an den Pranger stellte, ist Kult. Ein heute kaum mehr vorstellbarer Auftritt. Die Geschichte dahinter, das Video und die legendären Sager auf Trap-Deutsch.

In Zeiten, in denen Pressekonferenzen verbal klinisch sauber abgehalten werden, weil jedes Wort auf die Waagschale gelegt werden könnte. In Zeiten, in denen man die Antworten auf Fragen oft schon vorab zitieren könnte. In Zeiten, in denen Authentizität immer öfter vorgekauten Phrasen weichen muss, erscheint der Auftritt von Giovanni Trapattoni fast unwirklich. Es war der 10. März 1998, als der damalige Trainer des FC Bayern zu einem Monolog ansetzte. Drei Minuten und acht Sekunden später war der "Tsunami, der über den deutschen Fußball hereinbrach", nicht mehr aufzuhalten, wie sich der damalige Mediendirektor Markus Hörwick nun 25 Jahre später erinnert.

BILD: SN/GEPA Sie trafen sich nach folgendem Sager wieder in Salzburg: „Wir mussen nicht vergessen Zickler.“ "Giovanni Trapattoni war damals der erfolgreichste Trainer der Welt. Er war ein Gentleman-Trainer - immer leise Stimme, immer leise Worte. Er hat seine Spieler immer zu tausend Prozent geschützt. Dass dieser Mann so ausflippen kann und seine Spieler so an die Wand klatscht, konnte sich kein Mensch vorstellen - er selbst übrigens auch nicht", erzählt Hörwick. Der hatte eine Vorahnung, dass an diesem Tag etwas Außergewöhnliches passieren würde. Vor der Wutrede wurde Uli Hoeneß von Trapattoni mit Rotwein übergossen Zur Vorgeschichte: Der FC Bayern war Schalke 0:1 unterlegen. Trapattoni habe schon direkt danach im Teamhotel "eine ähnliche Rede gehalten. Mit dem Unterschied: Die Flasche war nicht leer, sondern voll", wie Hörwick erzählt. Auf dem Tisch stand eine Weinflasche. "Giovanni hat rumgefuchtelt und die Flasche dabei umgestoßen. Und Uli Hoeneß war von oben bis unten mit Rotwein bespritzt." Alle im Raum spürten: "Trapattoni ist sauer, furchtbar sauer." Aber es passierte alles intern. BILD: SN/GEPA Gegen Ende seiner Trainerkarriere führte Trapattoni Red Bull Salzburg 2007 zum ersten Meistertitel. Trapattoni reiste dann direkt von Gelsenkirchen nach Italien. Daher konnte man davon ausgehen, dass sich die hitzige Situation wieder beruhigt hatte. Allerdings kam Trapattoni in dieser Zeit zu Ohren, dass sich einige Spieler danach über die angeblich defensive Spielweise des Startrainers beschwert hatten. Das veranlasste ihn dazu, zu einer weder zuvor noch danach wieder erlebten Wutrede auszuholen. Die besagten Profis - Mehmet Scholl, Mario Basler und Thomas Strunz - bekamen ihre zuvor geäußerte Kritik an Trapattoni, der gegen Ende seiner Trainerkarriere noch Red Bull Salzburg 2007 zum ersten Meistertitel führte, mit einer Breitseite zurück. Als er im Gegensatz zu sonstigen Pressekonferenzen mehrere handgeschriebene Zettel hervorholte, ahnte der Pressesprecher, dass etwas passieren könnte. Hörwick überlegte sogar, während der Rede einzugreifen und Trapattoni zu bremsen: "Ich habe zwei Mal ernsthaft überlegt, ihn wegzuziehen. Es liefen aber mehrere Fernsehkameras mit, das ging nicht." BILD: SN/GEPA Uli Hoeneß bekam nicht sein Fett, sondern Rotwein von Giovanni Trapattoni ab. Hier einige legendäre Sager in Trap-Deutsch: "Ein Trainer ist nicht ein Idiot! Ein Trainer seh, was passieren in Platz. In diese Spiel es waren zwei, drei oder vier Spieler, die waren schwach wie eine Flasche leer!" "Strunz! Strunz ist zwei Jahre hier, hat gespielt zehn Spiel, ist immer verletzt. Was erlauben Strunz?" "Es gibt im Moment in diese Mannschaft, oh, einige Spieler vergessen ihnen Profi, was sie sind." "Mussen zeigen jetzt, ich will, Samstag, diese Spieler mussen zeigen mich e zeigen die Fans, mussen alleine die Spiel gewinnen. Mussen alleine die Spiel gewinnen." "Ich habe fertig!"