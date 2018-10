Was ist bloß mit den Deutschen los?

Der Ex-Weltmeister erlitt beim 0:3 gegen den Erzrivalen Niederlande eine "brutale Niederlage". Nicht nur das in der Nations League abstiegsgefährdete DFB-Team, auch Bundestrainer Joachim Löw gerät immer mehr unter Druck.

Ist es Verzweiflung, die Joachim Löw ins Gesicht geschrieben steht? Oder, noch schlimmer: Pure Ratlosigkeit? Nachdem der Weltmeister von 2014 am Samstag im ewig jungen Klassiker gegen die Niederlande mit 0:3 (0:1) unterging, hat sich der Druck auf Deutschlands Bundestrainer vervielfacht. Das DFB-Team kassierte gegen den Erzrivalen nicht nur die erste Niederlage seit 16 Jahren, plötzlich droht sogar der Abstieg aus der A-Gruppe in der neu geschaffenen UEFA Nations League. Und zu allem Überdruss wartet am Dienstag (20.45 Uhr) jetzt auch noch jene Mannschaft, die Deutschland heuer als Weltmeister abgelöst hat. Es fällt schwer zu glauben, dass Löw just gegen Frankreich die Trendwende gelingen kann.

Was ist bloß los mit den Deutschen? Die SN versuchten Antworten zu finden.

Verunsicherung. Löw rang nach der Partie um Erklärungen, warum es wieder nicht geklappt hat mit dem Toreschießen. Warum sich die deutsche Abwehr einen Konter nach dem anderen einfing. Warum seine Mannschaft nach dem Gegentor die Linie verlor. "Man merkt allen das fehlende Selbstbewusstsein an", sagte der Bundestrainer. Im Training hätten seine Offensivspieler fast aus allen Situationen auch Tore gemacht, im entscheidenden Moment dann leider nicht.



Umbruch. Das deutsche Nationalteam befindet sich im Grunde seit dem Gewinn des Weltmeistertitels vor vier Jahren im Umbruch. Nur wird der Generationenwechsel nicht mit letzter Konsequenz durchgezogen. Löw selbst wies den Vorwurf, das falsche Personal nominiert zu haben, einmal mehr entschieden zurück: "Die richtige Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern" sei wichtig, man brauche die Routiniers, "die jungen Spieler brauchen noch Zeit". Also spielten wieder einmal Boateng, Müller, Hummels. DFB-Talente wie Leroy Sané und Julian Brandt saßen dagegen über eine Stunde auf der Bank.



Krisenmanagement. Ob Löw Qualitäten als Krisenmanager hat, ob er seine Mannschaft nach dem blamablen Vorrunden-Aus in Russland wieder zu alter Stärke führen kann, das ist eine der spannendsten Fragen nach der WM gewesen. Der Zustand des deutschen Teams beim 0:3 in Amsterdam könnte eine Antwort darauf gewesen sein, dass man die Kurve wohl nicht mehr kriegt.

Tempo und Frische. Der angezählte Bundestrainer weigert sich, seine Achse mit den Ex-Weltmeistern Neuer, Boateng, Hummels, Kroos und Müller aufzulösen. Dabei sind genau sie es, die ausgebrannt und müde wirken und somit auch keine Stabilität ins Spiel der Deutschen bringen. Torhüter Manuel Neuer würde eine Pause guttun, mit Marc-André ter Stegen stünde Ersatz bereit. Der Barça-Keeper hätte sich seine Chance mehr als verdient. Boateng wirkte gegen die Niederlande indisponiert, zudem ist er offensichtlich auch körperlich nicht zu 100 Prozent fit. Am Dienstag gegen Frankreich wird der 30-Jährige aufgrund von Wadenproblemen nicht zur Verfügung stehen.

Defensivverhalten. Löw hatte nach der WM betont, er und die Mannschaft müssten wieder mehr Wert auf eine ordentliche Defensivarbeit legen. Gegen die Franzosen in der ersten Partie nach der WM (0:0) hat das noch recht ordentlich geklappt, gegen die Niederländer taten sich aber wieder die von der WM bekannten Löcher auf. Ex-Welttorhüter Neuer ist kein Matchwinner mehr, Boateng und Hummels haben ihren Nimbus als Betonabwehr abgelegt. Und von den Außenverteidigern Jonas Hector und Matthias Ginter kamen gegen die Niederlande zu wenige Impulse.

Charaktertest. Das bevorstehende Match gegen Frankreich ist zu diesem Zeitpunkt die wohl unangenehmste Aufgabe, Löw versucht es daher mit Durchhalteparolen. "Jeder muss jetzt Charakter zeigen", sagte er. Davon war im DFB-Team nach dem 0:3 am Samstag allerdings noch nichts zu hören. Statt Selbstkritik versuchte man sich die Partie schönzureden mit dem Hinweis auf die vorhandenen Torchancen. Und irgendwie klang in den Erklärungsversuchen Verzweiflung durch. Manchmal auch pure Ratlosigkeit.