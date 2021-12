Watford kassiert mit Bachmann Last-Minute-Niederlage

Watford hat die Niederlagenserie in der englischen Fußball-Premier-League nicht stoppen können. Die von Claudio Ranieri gecoachten "Hornets" verloren am Freitagabend mit ÖFB-Teamtormann Daniel Bachmann im Duell zweier Aufsteiger bei Brentford nach einem 1:0-Vorsprung noch mit 1:2 und gingen damit zum vierten Mal in Folge als Verlierer vom Platz. Watford liegt damit nach dem Auftaktspiel der 16. Runde weiter nur drei Punkte vor dem Tabellenende.

SN/APA/AFP/ADRIAN DENNIS Bachmann musste sich zweimal geschlagen geben