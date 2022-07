Wechsel von Lewandowski zum FC Barcelona steht

Der FC Bayern München hat sich mit dem FC Barcelona nach Informationen der "Bild" auf einen Wechsel von Weltfußballer Robert Lewandowski verständigt. Das berichtete die Zeitung am Samstag ohne Angabe von Quellen. Demnach einigte sich der deutsche Rekordmeister mit den Katalanen auf eine Ablöse in Höhe von 45 Millionen Euro sowie bis zu fünf Millionen Euro als Bonuszahlungen. In Barcelona soll der polnische Nationalspieler einen Vierjahresvertrag bis 2026 erhalten.

SN/APA/dpa/Sven Hoppe Lewandowski verabschiedet sich aus München