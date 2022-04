Wechselfehler überschattet Bayern-Sieg - Dortmund verlor

Bayern München hat in der deutschen Fußball-Bundesliga am Samstag einen 4:1-Sieg in Freiburg gefeiert. Der Erfolg, bei dem Marcel Sabitzer seinen ersten Ligatreffer für den Rekordmeister erzielte, wurde aber überschattet von einem Wechselfehler. Die Münchner waren für rund 20 Sekunden zu zwölft am Feld. Borussia Dortmund verlor daheim 1:4 gegen RB Leipzig, Konrad Laimer traf dabei doppelt. Im Abstiegskampf glänzte Stuttgart-Stürmer Sasa Kalajdzic als Torschütze und Nothelfer.

SN/APA/dpa/Philipp von Ditfurth Wechels-Kuriosität sorgte für Gesprächsstoff