Wegen Protesten: Nächstes WM-Testspiel des Iran ohne Fans

Wegen der seit sechs Wochen anhaltenden Proteste soll das nächste WM-Testspiel des Iran ohne Zuschauer stattfinden. Das gab der iranische Fußballverband (FFI) am Samstag bekannt. Das WM-Vorbereitungsspiel gegen Nicaragua findet am 10. November im Asadi Stadion in Teheran statt. Bereits die Ligaspiele im Iran werden ohne Zuschauer ausgetragen.

Ins Stadion dürfen demnach nur Sportreporter und Fotografen, aber keine Fans, so der FFI laut Nachrichtenportal "Khabar-Online". Aus Angst vor systemkritischen Protesten in den Stadien hatte der FFI entschieden, die Ligaspiele vor leeren Rängen zu veranstalten.