Dank des ersten Triplepacks seiner Karriere hat der Wiener Andreas Weimann Bristol City in Englands zweiter Liga am Samstag zu einem 3:2-Erfolg bei Sheffield United geschossen. Mit seinen Saisontreffern 7,8 und 9 (30., 77., 83.) sorgte der ehemalige ÖFB-Teamspieler auch dafür, dass Bristol die Plätze um die Aufstiegsrelegation weiter in Reichweite hat.

Quelle: APA