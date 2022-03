"Weißes Desaster": Schelte für Alaba und Madrid nach Clasico

Erst nahm der FC Barcelona die "Königlichen" schonungslos auseinander, dann die spanischen Medien. Das schmachvolle 0:4 im heimischen Estadio Santiago Bernabau am Sonntag werden die Profis von Real Madrid um ÖFB-Teamstar David Alaba nicht so schnell abschütteln können. Auch Alaba musste die Medienschelte über sich ergehen lassen. Barca-Coach Xavi hingegen blickte höchst optimistisch in die Zukunft, die vor wenigen Monaten noch eher düster schien.

SN/APA (AFP)/JAVIER SORIANO Vernichtende Zensuren für die Truppe von Tormann Courtois