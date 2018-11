Weiter offenes Rennen in Champions League um Aufstiegsplätze

In der Gruppenphase der Fußball-Champions-League bleibt die Spannung im Kampf um die Aufstiegsplätze fast zur Gänze aufrecht. Mit dem FC Barcelona hat am vierten Spieltag nur eines der 32 Teams den Einzug ins Achtelfinale fixiert, am Mittwoch ist diesbezüglich demnach keine vorzeitige Entscheidung gefallen. Besonders eng geht es in den wohl am prominentesten besetzten Gruppen zu.

SN/APA (AFP)/PEDJA MILOSAVLJEVIC Besonders in Gruppe C mit Liverpool ist noch alles offen