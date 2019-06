Weiter Wechselspekulationen um Paris-Star Neymar

Beim französischen Fußball-Meister Paris Saint-Germain verdichten sich die Wechselgerüchte um den brasilianischen Starstürmer Neymar. "Natürlich gibt es Verträge, die zu respektieren sind, aber wichtiger wird in Zukunft die absolute Bindung an unser Projekt sein", sagte Vereinschef Nasser Al-Khelaifi in einem Interview des Fachmagazins "France Football" (Dienstag-Ausgabe).

SN/APA (AFP)/NELSON ALMEIDA Die Wechselgerüchte verdichten sich