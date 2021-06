Weiterer Sieg für Brasilien in WM-Quali, Argentinien nur 2:2

Brasilien hat mit einem 2:0-Auswärtssieg in Paraguay in der südamerikanischen WM-Qualifikation seine weiße Weste gewahrt. Die "Selecao" hält nach sechs Spielen auf dem Weg zur WM 2022 in Katar nun bei sechs Siegen. Neymar schoss am Dienstag (Ortszeit) in Asuncion bereits in der 4. Minute die Führung heraus, in der Nachspielzeit legte der Stürmerstar von Paris Saint-Germain mit einem Idealpass das 2:0 von Paqueta auf.

SN/APA/AFP/NORBERTO DUARTE Neymar (l.) war in Asuncion Brasiliens Matchwinner