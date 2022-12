Weltmeister Argentinien: Ein Land feiert

Der Pokal ist endlich in Argentinien. Die Fans bereiten einen triumphalen Empfang.

Um 2.23 Uhr in der Nacht waren sie endlich da - der Pokal, genannt "Copa", und die Weltmeister. Nach scheinbar unendlichen 20 Stunden Flug mit Zwischenhalt in Rom landete der Airbus der Aerolineas Argentinas am frühen Dienstagmorgen in Ezeiza, am internationalen Flughafen von Buenos Aires. Als Lionel Messi und Lionel Scaloni als Erste mit dem Weltpokal aus dem Flieger stiegen, war der rote Teppich ausgerollt.

Die Uhrzeit hielt die Argentinierinnen und Argentinier nicht davon ab, den Helden zu ...