Weltmeister Gómez wegen Dopings gesperrt

Der argentinische Fußball-Weltmeister Alejandro "Papu" Gómez ist wegen Dopings gesperrt worden. Der 35-Jährige dürfe zwei Jahre nicht professionell Fußball spielen, teilte sein Verein AC Monza am Freitag mit. Der italienische Club sei vom Weltverband (FIFA) über die Entscheidung der spanischen Anti-Doping-Kommission informiert worden. In Proben vom Oktober 2022 wurde bei Gómez laut Vereinsangaben der Wirkstoff Terbutalin nachgewiesen, damals spielte der Profi beim FC Sevilla.

Gomez kam in Katar für Argentinien auf zwei Einsätze

Medienberichten zufolge betonte der Mittelfeldspieler, damals Hustensaft seiner Kinder getrunken zu haben, ohne sich zuvor mit den Vereinsärzten abzustimmen. Gómez hatte mit der argentinischen Nationalmannschaft Ende vergangenen Jahres die Weltmeisterschaft gewonnen, in Katar kam er zu zwei Einsätzen. Als einziger der Weltmeister war er in diesem Jahr nicht erneut in die Nationalmannschaft berufen worden. Erst vor wenigen Wochen wechselte er als vertragloser Profi zu Monza nach Italien.