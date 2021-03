Weltmeister, WM-Finalist und Europameister starten WM-Quali

Ein hochkarätiges Quartett eröffnet am Mittwoch (20.45) die Jagd auf die europäischen Tickets für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Titelverteidiger Frankreich, Vize-Weltmeister Kroatien, der WM-Dritte Belgien sowie Europameister Portugal sind gleich am ersten Tag der WM-Qualifikation im Einsatz. Die brisanteste Aufgabe wartet dabei auf die Kroaten, die in Ljubljana gegen Slowenien ein Derby bestreiten.

SN/APA (AFP)/MARCO BERTORELLO Portugals Ronaldo bereitet sich auf sein "Heimspiel" vor