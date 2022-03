Welttorhüter wartet auf die Stürmer von Red Bull Salzburg

Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg hofft am Dienstag auf die Sensation in der Champions League.

Während Red Bull Salzburg mit einem 4:0-Heimsieg gegen Altach am Samstag nochmal Selbstvertrauen für den Champions-League-Hit am Dienstag tanken konnte, kam der kommende Gegner Bayern München nur zu einem Unentschieden. Der Tabellenführer musste sich zu Hause gegen den Dritten Leverkusen mit einem 1:1 zufrieden geben. Vor allem in der Defensive zeigte sich die Elf von Trainer Julian Nagelsmann wieder einmal nicht sattelfest, das könnte auch gegen die pfeilschnelle Bullen-Offensive zum Problem werden.

Hoffnung auf eine stabilere Abwehr macht den Bayern das Comeback von Manuel Neuer. Der Welttorhüter ist rund vier Wochen nach seiner Knieoperation wieder voll im Training und soll Sven Ulreich, der beim Gegentor gegen Leverkusen auch nicht die beste Figur machte, bereits gegen Salzburg zwischen den Pfosten wieder ablösen. "Wir gucken, dass er so früh wie möglich spielen kann, weil wir ihn gerne zurück hätten. Wir müssen schauen, wie sinnvoll das gegen Salzburg ist - das ist ein kleines Ziel, wo es unter Umständen klappen kann", hofft auch Nagelsmann auf eine Neuer-Rückkehr. Dass aber auch der beste Torhüter der Welt nicht unbezwingbar ist, haben die Bullen in der vergangenen Saison gesehen. Drei Mal musste der Weltmeister von 2014 in den beiden Gruppenspielen gegen Salzburg hinter sich greifen. Die damaligen Torschützen Mergim Berisha, der im Hin- und Rückspiel (2:6, 1:3) netzte, und Masaya Okugawa sind nicht mehr in Salzburg. Aber auch Karim Adeyemi und Co. sind gegen Neuer Tore zuzutrauen.