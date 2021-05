Wenn Zweitklassigkeit ein Kompliment ist

Mit Schalke und Bremen attraktiv wie nie: Deutschlands zweite Liga lässt sogar die Bundesliga zittern.

Eigentlich ist Zweitklassigkeit beinahe ein Schimpfwort. Im deutschen Profifußball wird der Begriff aber fast schon zum Kompliment. Schalke 04 und Werder Bremen bringen als Direktabsteiger aus der Bundesliga nicht nur elf Meistertitel ins Unterhaus mit. Sie stehen neben der Tradition auch für eine wuchtige Fanbasis. Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf, 1. FC Nürnberg oder Aufsteiger Dynamo Dresden sorgen außerdem für einen erstligareifen Anstrich, wenn am 23. Juli die neue Spielzeit beginnt.

"Solch eine Hammerliga gab es noch nie. Das wird etwas ganz Besonderes", meinte der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel anerkennend. Der Hoffenheimer Manager Alexander Rosen sagte: "Das wird ein brutaler Wettbewerb. Wenn man bedenkt, welche Power viele Vereine haben, könnte es in der nächsten Saison in der 2. Liga mehr Zuschauer geben als in der Bundesliga."

Schließlich kommt als Ersatz mit Greuther Fürth ein Club mit eher überschaubarem Anhang nach oben. "Wir machen uns große Sorgen über das Bild der Bundesliga", räumte Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann im "Kicker" ein. "Mit Schalke und Bremen steigen zwei absolute Traditionsclubs ab, die immer zwischen 4000 und 8000 Fans mitgebracht haben. Wenn der 1. FC Köln auch noch absteigen sollte, wäre das der nächste Club, der für ein volles Haus, eine hohe Attraktivität und Reichweite sorgt."

Es geht unterm Strich ums Geld. In der internationalen Vermarktung verliert die Bundesliga an Attraktivität, und das in der ohnedies schwierigen Coronazeit ohne Zuschauereinnahmen. Bereits beim Verkauf der Medienrechte für die nächste Vierjahresperiode ab 2021 wurden um 240 Millionen Euro weniger erlöst als für die jetzt abgelaufene Phase. Jubeln darf Sport 1: Der Sender zeigt kommende Saison jeden Samstagabend ein Livespiel der zweiten Liga.