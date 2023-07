Wer bei Red Bull Salzburg in Zukunft das Sagen hat

Die Bullen aus Salzburg haben in der aktuellen Transferperiode enorm wichtige Spieler verloren. Wer gibt in der Truppe von Trainer Matthias Jaissle in Zukunft den Ton an? Ein Neuzugang könnte mittelfristig zum großen Star aufsteigen.

BILD: SN/APA/FOTOKERSCHI/KERSCHBAUMMAYR Strahinja Pavlovic räumt in der Bullen-Abwehr auf.

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg verlor nach dem zehnten Meistertitel in Serie vor Beginn der Saison 2023/24 einige Profis, die nicht nur wegen ihrer Leistungen als Chefs auf dem Platz anerkannt wurden. Torhüter Philipp Köhn war ein Spieler, der die Abwehr dirigierte. Nicolas Seiwald spielte sich zum Chef im Mittelfeld hoch, er stieg zum Vizekapitän auf. Und auch die beiden Angreifer Benjamin Šeško und Noah Okafor standen in der Hierarchie weit oben. Jetzt braucht der Serienmeister neue Leader im Team, um an die Erfolge der vergangenen Saison anschließen zu können. Kapitän und damit Führungsspieler Nummer eins bleibt weiter Andreas Ulmer.Strahinja Pavlović ist auf dem besten Weg, noch mehr Verantwortung zu übernehmen, als er es schon in der vergangenen Saison getan hat. Der serbische Nationalspieler wird als Abwehrchef das Spiel eröffnen. Welch hohen Stellenwert Pavlović bei den Bullen genießt, wird auch dadurch deutlich, dass der 22-Jährige vergangenen Sonntag beim Erfolg in der ersten Cup-Runde nach Ulmers Auswechslung die Kapitänsschleife überstreifen durfte. Die hat in den Spielen der Vorbereitung auch schon einmal Torhüter Alexander Schlager getragen. Der Neuzugang hat bereits jetzt eine Führungsrolle im Bullen-Team übernommen. Schlager tritt so selbstbewusst auf, wie man es von einem Führungsspieler erwartet. Auch außerhalb des Platzes hat Schlagers Wort viel Gewicht. Ein weiterer Neuzugang könnte bald den Takt vorgeben: Mads Bidstrup bringt viel Präsenz mit, ist ein kompromissloser Arbeiter und spielt im zentralen Mittelfeld - dort, wo über Tempo und Spielzüge entschieden wird.