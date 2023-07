Wer wird der Superstar der Frauen-WM?

Keira Walsh. 2019 wollte sie nach Kritik an ihrer Leistung bei der WM in Frankreich schon aufhören. Dann beschloss die defensive Mittelfeldspielerin Englands, keine Kommentare in den sozialen Medien mehr zu lesen. Ihr Auftreten ist so wenig glamourös wie ihre Position auf dem Feld. Für ihre Teams ist sie eine Titelgarantin. 2022 und 2023 wurde sie schon Europameisterin, spanische Meisterin, Supercupsiegerin und Champions-League-Gewinnerin mit dem FC Barcelona sowie Gewinnerin der "Finalissima" (Europa-Südamerika-Pokal).