Wer wird Europameister, Karim Onisiwo? "England oder wir"

Nach einer katastrophalen Hinrunde schaffte Karim Onisiwo mit Mainz nach einer starken Frühjahrssaison doch noch den Klassenerhalt. Nun will er auch bei der EM überzeugen.

Mit nur sieben Punkten aus 17 Spielen stand Mainz nach der Hinrunde im Tabellenkeller der deutschen Bundesliga. Der Abstieg in die 2. Liga schien bereits besiegelt zu sein. Die Verpflichtung von Trainer Bo Svensson, der im Winter vom FC Liefering gekommen ist, brachte aber die Trendwende. Am vergangenen Samstag konnten ÖFB-Stürmer Karim Onisiwo und Co. nach einer beeindruckenden Serie den Klassenerhalt bejubeln und somit ist das letzte Saisonspiel in Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr) nur noch ein Schaulaufen. Im SN-Interview spricht ...