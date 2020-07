Werder Bremen schafft den Klassenerhalt

Traditionsclub Werder Bremen bleibt der deutschen Fußball-Bundesliga erhalten. Vier Tage nach dem 0:0 im Heim-Hinspiel reichten ÖFB-Legionär Marco Friedl und Co. in Heidenheim am Montag ein 2:2 (1:0), dank der Auswärtstorregel wendete Werder den zweiten Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte ab.

SN/APA (dpa)/Tom Weller Werder Bremen bleibt erstklassig