Werder-Coach Kohfeldt hofft auf Verbleib von Junuzovic

Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt hat Spekulationen zurückgewiesen, Kapitän Zlatko Junuzovic (30) habe in Bremen keine Zukunft mehr. "Zlatko weiß um die Wertschätzung, die er im gesamten Verein genießt", sagte Kohfeldt am Dienstag. "Zladdi ist sehr wichtig für uns. Er hat hier viel geleistet und wird auch noch in der Zukunft viel für Werder leisten."

SN/APA (Archiv/dpa)/Carmen Jasperse Zlatko Junuzovic ist in Bremen nicht mehr erste Wahl