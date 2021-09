West Ham schaltet Manchester United im Ligacup aus

West Ham United hat Manchester United früh aus dem englischen Fußball-Ligacup geworfen. Rapids Europa-League-Gegner setzte sich am Mittwochabend im Spiel der 3. Runde bei den "Red Devils" knapp mit 1:0 durch. Zum Matchwinner avancierte Manuel Lanzini mit seinem Tor in der neunten Minute. Damit fixierten die "Hammers" den ersten Triumph im Old Trafford Stadium seit 2007 - damals in der Liga. Bei ManUnited stand der portugiesische Superstar Cristiano Ronaldo nicht im Kader.

SN/APA/AFP/OLI SCARFF Lanzini erzielte den einzigen Treffer im Old Trafford