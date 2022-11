Wettbranche darf mit starkem Fußball-WM-Geschäft rechnen

Die Fußball-WM in Katar ermöglicht den Wettanbietern ein ungewöhnlich gutes Weihnachtsgeschäft. Die Einsätze im Zusammenhang mit Großereignissen sind stets besonders hoch, die Kritik am diesmaligen Ausrichter und der ungewöhnliche Termin dürften daran nur wenig ändern. In Österreich verzeichnet die Branche im Vorfeld des am Sonntag beginnenden Turniers bereits reges Interesse, aufgrund des fehlenden ÖFB-Teams ist aber keine Umsatzexplosion zu erwarten.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Tipp3-Chef Newald rechnet mit gutem WM-Geschäft