Wie FC Red Bull Salzburg plant und warum Trainer Gerhard Struber hin- und hergerissen ist

Inter Mailand geht in das Spiel gegen Red Bull Salzburg als klarer Favorit. Aber die Salzburger sehen Möglichkeiten. Welche wollte auch Trainer Gerhard Struber nicht verraten.

Salzburg-Trainer Gerhard Struber erklärte vor dem Topspiel in der Champions League gegen Inter Mailand, dass Fernando nach langer Verletzungspause endlich wieder einmal im Kader stehen kann. In der Startformation der Bullen wird der Angreifer aus Brasilien nicht stehen. Denn mit Karim Konaté,Petar Ratkov und Roko Šimić hat Struber aktuell drei Angreifer zur Verfügung, die zuletzt ansteigende Form zeigten. Wer aus dem Trio einen Platz in der Startelf erhalten wird, das wollte Struber am Dienstag vor den italienischen Journalisten nicht verraten. Auch nicht, ob er mit einem oder zwei Angreifern plant: "Ich bin in dieser Frage noch hin- und hergerissen."

Hingegen hat Struber schon verraten, wie die Salzburger für eine Überraschung sorgen wollen. "Es gilt, mit einem Flow, mit einem Spirit, mit 30.000 Zuschauern im Rücken etwas in Bewegung zu bringen. Damit können wir auch so einen Gegner auf diesem Level stressen." Die hohe Qualität der Truppe von Trainer Simone Inzaghi, deren Topstürmer Lautaro Martínez fast wie am Fließband trifft (13 Tore in 14 Partien in der Liga und Champions League), sei erwiesen. "Inter kann aus wenig sehr viel machen. Am Ende entsteht immer Großes. Da braucht es einen Schulterschluss innerhalb der Mannschaft", sagte Struber.