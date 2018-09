Wie sich Red Bull Salzburg das Königsklassen-K.o. schönredet

Nach dem elften vergeblichen Anlauf auf die Gruppenphase der Champions League hat sich Fußballmeister Red Bull Salzburg mit dem "Trostpreis" Europa League arrangiert. Mit einem Facebook-Posting versucht sich der Club in Selbstironie.

Die Auslosung der Gruppenphase mit dem brisanten Stallduell gegen RB Leipzig hat nach dem Schock des Ausscheidens gegen Roter Stern Belgrad zumindest ein Stück weit den Schmerz gelindert. Es ist die neunte Saison im "Trostbewerb" in zehn Jahren, das versucht nun die PR-Abteilung der Bullen mit einem Schuss Ironie zu verkaufen. Ein Facebook-Posting auf dem offiziellen Club-Account ("Die Versuchung war groß...aber wir bleiben uns treu") greift auf das bereits vielfach verwendete "Distracted boyfriend"-Foto zurück: Ein junger Mann in Begleitung seiner Freundin pfeift einem anderen Mädchen hinterher. Es ist ein zumindest sehr gewagter Versuch, sich den Wechsel von der "KönigsCLasse" zu "Unser Bewerb" schönzureden.

Die Facebook-Fans des FC Red Bull Salzburg reagierten auf dieses Posting in den direkten Reaktionen überwiegend belustigt. Manche fanden den Eintrag aber auch peinlich oder vermuteten einen Fake dahinter.

Nicht zum Lachen finden die Anhänger des Meisters den leihweisen Transfer von Hee-Chan Hwang zum Hamburger SV in die 2. deutsche Bundesliga. Der Stürmer hat wegen der WM-Teilnahme und seinen aktuellen Einsätzen bei den Asien-Spielen für Südkorea heuer noch kaum Spielpraxis in Salzburg gesammelt. "Nicht nachvollziehbar" und "Unverständlich" war der Tenor in den Fan-Reaktionen.