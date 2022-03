Wieder fünf Wechsel in Premier League ab kommender Saison

In der englischen Fußball-Premier-League sind ab kommender Saison wieder bis zu fünf Wechsel pro Mannschaft und Spiel erlaubt. Dieser Entschluss wurde am Donnerstag gefasst, wie die Liga mitteilte. Die neue Regelung sieht vor, dass 2022/23 jedes Team dreimal während des laufenden Spiels und zusätzlich zweimal in der Pause tauschen darf.

SN/APA/AFP/GLYN KIRK Hasenhüttl bekommt wieder fünf Wechselmöglichkeiten