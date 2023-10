Wieder Rekord: 54.115 Fans sahen Höbinger jubeln

Von einem Zuschauerrekord gleich zum nächsten: Nur vier Tage nach dem Nations-League-Match gegen Frankreich (0:1) in Wien vor 10.000 Fans ging es für Manuela Zinsberger und Marie-Therese Höbinger vor gleich 54.115 Zuschauern zur Sache.

Im Viola Park zu Wien-Favoriten war die Kulisse am Dienstag die größte, die es je bei einem Frauenfußball-Spiel in Österreich gegeben hat. Die beiden ÖFB-England-Legionärinnen durften am Sonntag noch auf einer wesentlichen größeren Bühne auftreten. Die 54.115 übertrafen den bisherigen Zuschauerrekord für die englische Super League. Sie sahen am Sonntag im Londoner Emirates Stadium den Auftaktschlager zwischen Arsenal und dem FC Liverpool.

"Die Bühne, die man hier bekommt, ist unglaublich", sagte Höbinger, die im Sommer vom FC Zürich nach Liverpool gewechselt ist. Die Wienerin gehörte beim 1:0-Auswärtserfolg zu den Besten und leitete auch das einzige Tor mit einem Traumpass ein. Torfrau Zinsberger war machtlos. Nach dem Aus in der Champions-League-Qualifikation mit den "Gunners" und dem Patzer, der zum Tor gegen Frankreich führte, war es der nächste Tiefschlag für die ÖFB-Keeperin.

Sowohl in Italien als auch in Deutschland dürfen sich ÖFB-Legionärinnen über die Tabellenführung freuen. AS Roma hat in der Serie A Femminile nach dem 4:1 gegen Como auch nach der zweiten Runde noch eine weiße Weste. Die Saalfeldnerin Laura Feiersinger wurde eingewechselt. Das deutsche Pendant zur Roma heißt Hoffenheim: Zwei Spiele, zwei Siege. ÖFB-Stürmerin Nicole Billa vergab beim 3:1 gegen Werder Bremen zwar einen Elfmeter, war aber Assistgeberin beim dritten Tor. Noch punktelos ist Vorjahresdritter Eintracht Frankfurt. Barbara Dunst, wie Verena Hanshaw in der Startelf ließ mit dem Treffer zum 2:1 gegen Wolfsburg hoffen, Endstand war aber schließlich 2:4.