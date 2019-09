Wiedersehen mit Bekannten - Hütter freut sich auf Berlin

Auf den Trip in den Osten Berlins freut sich Adi Hütter ganz besonders. Im deutschen Bundesliga-Duell mit Aufsteiger FC Union trifft der Trainer von Eintracht Frankfurt am Freitagabend an der Alten Försterei auf gute alte Bekannte. "Urs Fischer kenne ich gut aus der Schweiz. Er ist ein super Typ", sagte der Vorarlberger über seinen Trainerkollegen.

SN/APA (dpa)/Hasan Bratic Hütter freut sich auf ein Wiedersehen mit Fischer und Hoffmann