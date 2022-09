"Wir sehen nur die Spitze des Eisbergs"

Sportwettbetrug: Das österreichische Bundeskriminalamt will Beweise für über 100 manipulierte Fußballspiele in Österreich vorlegen. Spieler sollen pro Vorgang bis zu 10.000 Euro verdient haben. BKA-Chef: "Das ist organisierte Kriminalität."

Es begann wie in einem Krimi - und es endet wie in einem Krimi: Im Juli des Vorjahres ging in der zuständigen Abteilung "Sport Integrity Unit" des Bundeskriminalamts ein Hinweis (per WhatsApp) ein, wonach im heimischen ÖFB-Cup und in den Regionalligen Ostösterreich Fußballspiele manipuliert worden seien. Kurz danach meldete auch der weltweit tätige Beobachter "Sportradar" neun auffällige Partien. Bis zum Zugriff der Behörden im letzten November konnte das BKA 15 manipulierte Partien nachweisen, mittlerweile wurde der Prozess in Graz begonnen ...