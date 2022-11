Erster Direktflug von Israel zur WM in Katar gestartet

Am Sonntag ist zur Fußball-WM laut Abflugsanzeige der erste direkte Charterflug von Israel nach Katar gestartet. Insgesamt bietet die zypriotische Fluggesellschaft Tus sechs Flüge von Tel Aviv nach Doha und zurück an. Der Fußball-Weltverband FIFA hatte die Vereinbarung auf die Direktflüge für Israelis und Palästinenser bereits mitgeteilt.

Voraussetzung sei ein Fanausweis, der für die Einreise nach Katar erforderlich ist, sowie ein gültiges Flugticket für die An- und Ausreise. Israel und Katar unterhalten keine diplomatischen Beziehungen. Nach Angaben des israelischen Außenministeriums sollen mit der Vereinbarung während der WM jedoch konsularische Dienstleistungen auch für Israelis ermöglicht werden.

Es wird damit gerechnet, dass mehrere Tausend israelische Fans nach Katar reisen. Israel hat seine Bürger ermahnt, sich an die Regeln in dem arabischen Land zu halten. Das Außenministerium empfahl den Fans etwa, ihre israelische Identität nicht offen zu zeigen. Es warnte auch vor Strafen für das Trinken von Alkohol in der Öffentlichkeit.