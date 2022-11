Katar möglicherweise nicht letzte WM für Lewandowski

Weltfußballer Robert Lewandowski hat offen gelassen, ob die am Sonntag beginnende Endrunde in Katar die letzte WM für ihn sein wird. "Ich weiß es nicht. Ich bereite mich so vor, als könnte es meine letzte WM sein, aber ich sage nicht ja und nicht nein. Mir ist klar, dass ich auch in vier Jahren noch spielen kann", sagte der Kapitän der polnischen Nationalmannschaft am Freitag in Katar. Der 34-Jährige ist der größte Hoffnungsträger seines Teams.

SN/APA/AFP/JANEK SKARZYNSKI Lewandowski schließt eine weitere WM-Teilnahme nicht aus