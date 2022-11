Schiedsrichterin Mukansanga: "Sind verdient bei der WM"

Bei der Fußball-WM in Katar pfeifen erstmals drei Schiedsrichterinnen. Eine davon, Salima Mukansanga aus Ruanda, erklärte am Freitag in Doha, sie und ihre Kolleginnen seien nicht nur aufgrund ihres Geschlechts für das Turnier nominiert worden. "Wir sind hier, weil wir es verdient haben, hier zu sein. In unserer Konföderation oder zu Hause ist das eine andere Ebene, hier geht es um die höchste Ebene des Fußballs", erklärte Mukansanga.

SN/APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Frau der Karten: Salima Mukansanga