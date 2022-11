Das Geheimprojekt Katar steht auf dem Prüfstand

Das Team des Gastgebers eröffnet die WM gegen Ecuador. Die akribische Vorbereitung verlief abgeschottet von der Öffentlichkeit.

Das ungewöhnlichste Fußball-Projekt des vergangenen Jahrzehnts steht vor der ultimativen Prüfung. Wie konkurrenzfähig sind Katars Kicker wirklich? Nach Monaten der Abschottung betritt der WM-Gastgeber die größtmögliche Bühne. Im Eröffnungsspiel gegen Ecuador (Sonntag, 17 Uhr, live auf ORF eins) geht es auch um die Frage: Kann ein Staatsprojekt mit nahezu unendlichen finanziellen Ressourcen aus einem absoluten Fußball-Niemand ein konkurrenzfähiges Team machen?

Vier Monate tourte der WM-Debütant, der seine Basis in Österreich hatte, im Sommer durch Europa und reihte Testspiel an Testspiel - oft unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Seit September ruht der Spielbetrieb der nationalen Qatar Stars League, in der das komplette WM-Aufgebot tätig ist. Das sollte eine lange gemeinsame Vorbereitung ermöglichen. In der Weltrangliste rangiert Katar dank vieler Testspielsiege gegen schwache Gegner immerhin auf Platz 50, knapp hinter Irland und noch vor Griechenland und Rumänien.

Überraschender Sieg beim Asien-Cup

Der spanische Nationaltrainer Felix Sanchez sagt: "2019 war es sehr schwierig sich vorzustellen, dass wir den Asien-Cup gewinnen und wir haben es geschafft. Ich rede nicht darüber, dass wir Weltmeister werden, aber auf höchstem Level mitzuhalten, ist definitiv unser Ziel." Sanchez arbeitet seit 2006 in Katar. Vor seinem Aufstieg zum Nationaltrainer werkte er in der Aspire Academy. Im hochmodernen Trainingszentrum in Doha ist mit Markus Egger ein Österreicher in führender Funktion tätig, der zuvor als Fußball-General-Manager für Red Bull arbeitete. In der Akademie wurden die Talente Katars von internationalen Trainern und Sportwissenschaftern betreut. Sichtbarer Erfolg war die Teilnahme an U20-WM-Endrunden 2015 und 2019.

FIFA verhinderte Einbürgerungspläne

Außer Konkurrenz spielten die Katarer in der europäischen WM-Qualifikation mit. Ein Sieg und ein Remis gegen Luxemburg waren die Ausbeute, gegen Serbien und Portugal setzte es klare Niederlagen. Eine großflächige Einbürgerungstour, wie sie Katars Handballer vor der Heim-WM 2015 erfolgreich hinlegten, ist bei der FIFA nicht möglich. Aktivitäten in diese Richtung führten zur "Lex Katar", die dem lockeren Nationenwechsel einen Riegel vorschob. Stars wie Pep Guardiola, Romario, Raúl, Frank und Ronald de Boer, Stefan Effenberg oder die Weltmeister Marcel Desailly und Christophe Dugarry gaben einst Gastspiele in der katarischen Liga. Das Nationalteam konnte von diesem Glanz aber wenig profitieren. Auch die hartnäckigen Gerüchte, wonach Star-Trainer Guardiola das spannende Projekt des WM-Gastgebers irgendwann als Coach übernehmen könnte, erfüllten sich nie.

Das Einbürgerungs-Thema hat auch Katars Auftaktgegner Ecuador beschäftigt: Es gab riesengroßen Wirbel um Byron Castillo. Der Verband verzichtet freiwillig auf den gebürtigen Kolumbianer, wegen dessen Einsatz in der Qualifikation Chile und Peru den Ausschluss Ecuadors forderten. So muss Nationaltrainer Gustavo Alfaro auf andere Leistungsträger setzen: Spielmacher Moises Caicedo und die Verteidiger Pervis Estupinan (beide (Brighton) und Piero Hincapié (Leverkusen) bringen Erfahrung in großen europäischen Ligen mit.