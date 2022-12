WM-Finale: Frankreich ohne Angst vor Argentiniens Superstar Lionel Messi

Der Titelverteidiger strotzt vor dem Finale gegen Argentinien vor Selbstvertrauen und will Geschichte schreiben.

Didier Deschamps hat mit Frankreich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Als Spieler triumphierte er bei der Heim-WM 1998 und der EM 2000, als Trainer führte er Les Bleus 2018 zum WM-Titel in Russland. Am Sonntag hat der 54-Jährige die Möglichkeit, einen historischen Erfolg hinzuzufügen. Führt er seine Mannschaft im WM-Finale (16 Uhr/ live ORF 1) zum Sieg gegen Argentinien, dann wäre Frankreich erst die dritte Nation, der es gelungen ist, einen WM-Titel zu verteidigen. Italien ...