Lewandowski führt Aufgebot Polens an

Polen setzt bei der Fußball-WM auf Toptorjäger Robert Lewandowski. Der 34 Jahre alte Weltfußballer vom FC Barcelona führt als Kapitän das 26-köpfige Aufgebot der Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in Katar an. Teamchef Czeslaw Michniewicz setzt in seinem am Donnerstag nominierten Kader auf 20 Profis aus europäischen Topligen, aus der polnischen Liga haben es drei Spieler in den Kader geschafft.

SN/APA/AFP/GEOFF CADDICK Lewandowski ist der gro§e Star der Polen