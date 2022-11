US-Team will in Katar über Gesellschaftsthemen reden

US-Teamchef Gregg Berhalter rechnet mit offenen Aussagen seiner Fußball-Profis bei der WM in Katar. In erster Linie gehe es um den Sport und darum, erfolgreich zu sein, sagte er bei der Kaderbekanntgabe am Mittwoch. Aber, "wir sind alles Menschen und wir sind der Wandel, den die Jungs kreieren. Jeder hat die Gelegenheit auszudrücken, wie er über gesellschaftliche Themen denkt. Wir haben das schon bei anderer Gelegenheit getan und werden es in Katar wieder tun."

SN/APA/AFP/OLI SCARFF Brenden Aaronson ist in Katar dabei