Wales-Kader mit Bale und Allen

Die walisische Fußball-Nationalmannschaft kann bei ihrer ersten WM-Teilnahme seit 64 Jahren trotz Fitnessbedenken nicht auf Gareth Bale (33) und Joe Allen (32) verzichten. Im Kader, den Cheftrainer Rob Page am Mittwoch verkündete, fehlen die beiden Routiniers nicht. Bale ist Topscorer und Talisman der Waliser, ist aber nicht vollständig fit, wie er selbst zuletzt zugab.

Beim Finalsieg im MLS Cup mit Los Angeles FC am Samstag reichte es nur für einen Kurzeinsatz in der Verlängerung, den der Offensivakteur allerdings mit dem Treffer zum 3:3 in der 128. Minute krönte. Der schickte das Spiel ins entscheidende Elfmeterschießen. Seit seinem Wechsel von Real Madrid in die USA hat er kein komplettes Match über 90 Minuten bestritten. Ex-Liverpool-Spieler Allen hat wegen einer Oberschenkelverletzung seit dem 17. September keine Partie absolviert.

Wales trifft bei der Weltmeisterschaft in Katar in Gruppe B auf die Vereinigten Staaten, England und den Iran. Das erste Spiel findet am 21. November gegen die USA statt.