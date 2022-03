WM-Qualifikation: Viele Lichtblicke für den großen Traum

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda hat vor dem Play-off-Semifinale zur Endrunde in Katar gegen Wales die Qual der Wahl. Enorm wichtige Spieler haben ihre Verletzungen völlig auskuriert.

Österreich bei einer Fußball-WM - seit den Titelkämpfen 1998 in Frankreich träumt das Nationalteam davon. 2022 könnte es endlich wieder einmal mit einer Teilnahme klappen. Auf dem Weg zur Endrunde ab 21. November in Katar muss die Truppe von Trainer Franco Foda am 24. März in Wales gewinnen. Im Finale des Play-offs um das WM-Ticket würde die ÖFB-Elf dann im Juni auf den Sieger der Partie Schottland gegen die Ukraine treffen. Das ist der Fahrplan, um endlich wieder einmal bei ...