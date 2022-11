WM-Tickets in Katar deutlich teurer als in Russland

Fußballfans, die Spiele der Weltmeisterschaft in Katar besuchen, müssen fast 40 Prozent mehr für Tickets ausgeben als die Zuschauer der WM 2018 in Russland. Laut einer Studie kosten die Karten für das Finale im Durchschnitt umgerechnet rund 780 Euro. Während die Fans in Russland durchschnittlich 245 Euro für einen Sitzplatz zahlten, kosten Tickets für Spiele in Katar durchschnittlich 327 Euro, so eine Studie des deutschen Sportausrüsters Keller Sports.

Die Ticketpreise in Katar sind die teuersten, die in den letzten 20 Jahren für WM-Spiele gezahlt wurden. Zuvor hatte die FIFA mitgeteilt, dass im Vorfeld der vom 20. November bis 18. Dezember stattfindenden WM rund 2,9 Millionen Eintrittskarten verkauft worden seien.